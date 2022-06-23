مستشار السيسي يعلق على مقتل طالبة المنصورة.. وتصريحات مبروك عطية

2022/06/23 | 04:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، يوم الأربعاء، واقعة مقتل طالبة في جامعة المنصورة على يد زميلها بأنها "واقعة مأساوية وكارثية بكل الأحوال"، وقال: "أشعر كما لو أن بنتي أو أختي هي التي ذهبت"

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