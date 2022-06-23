الصدر: أدعو الكتل السياسية إلى موقف شجاع

2022/06/23 | 04:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، الكتل السياسيَّة إلى موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ البلد، مؤكداً أنَّ إيران لم تمارس أيَّ ضغوطات على أي طرف

شيعي.

وقال السيد الصدر، في بيان: "ما يشاع أنَّ سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً، هو كذب ولا صحة له"، مبيناً أنَّ "إيران لم تمارس أيَّ ضغوطات على أيِّ طرف شيعي".

ودعا السيد الصدر "الكتل السياسية إلى موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ

الوطن".

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