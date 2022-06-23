تقرير: إيران استغلت البنوك الدولية لتجاوز العقوبات

2022/06/23 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة وول ستريت كيف تمكنت إيران من التحايل على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات سنويا عبر مؤسسات مالية دولية.

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