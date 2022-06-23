2022/06/23 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في أفغانستان إن الدولة الأكثر قدرة على تقديم المساعدة لأفغانستان في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال هي تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: تركيا الدولة الأكثر قدرة على تقديم المساعدة لأفغانستان في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: تركيا الدولة الأكثر قدرة على تقديم المساعدة لأفغانستان في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).