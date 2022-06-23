"بمستويات قياسية".. إسبانيا ترفع بيع الطاقة للمغرب في خضم خلافها مع الجزائر

2022/06/23 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عز الأزمة التي تشهدها مع الجزائر، رفعت إسبانيا مبيعات الكهرباء إلى المغرب إلى مستويات قياسية بعد إيقاف الجزائر للأنبوب" المغاربي" المار عبر المغرب إلى مدريد.

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