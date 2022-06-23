نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 8 - مرزوق الحلالي

2022/06/23 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرزوق_الحلالي "التشكيك في شرعية اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي على ضوء القانون الدولي"، من هنا كانت الانطلاقة، وراجت الفكرة على الصعيد العالمي.



وعندما ارسخت تداعيات هذه في حيز من الرأي العالمي الحر لجأت جبهة البوليساريو إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي -(CJEU)- في 10 ديسمبر 2015 للطعن في اتفاقية تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكان قرارها لصالح الانفصاليين الذين اعتبروا أن تطبيق هذا الاتفاق في ال ......





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