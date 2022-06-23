2022/06/23 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشط محققون ناميبيون في تعقب لصوص مشتبه بهم في سرقة نقود من مزرعة مملوكة لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة بملايين الدولارات.. و"الضحية" رئيس دولة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة بملايين الدولارات.. و"الضحية" رئيس دولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).