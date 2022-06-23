تداول فيديو من بُعد يظهر لغة جسد محمد بن سلمان وأردوغان على طاولة عشاء وما الأغنية التي عُزفت

2022/06/23 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا.

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