رئيس الوزراء الإسرائيلي يفكر في الابتعاد مؤقتا عن السياسة

2022/06/23 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الابتعاد مؤقتا عن العمل السياسي بعد أن وافق المشرعون مؤخرا بصورة أولية على حل البرلمان "الكنيست".

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