تفاعل على فيديو محمد بن سلمان

2022/06/23 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مراسم اسقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في العاصمة التركية أنقرة وما وصفه نشطاء بـ"كسر البروتوكول" المعمول به بتحية العلم وعناصر حرس الشرف.

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