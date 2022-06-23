تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا تسفر عن مقتل 6 أشخاص

2022/06/23 | 07:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاعلنت مصادر صحفية بتحطم طائرة من طراز "Learjet 55C" في منطقة خانق واليي ديل تول جنوبي العاصمة كاراكاس في فنزويلا.واضافت المصادر أن"رجال إلإطفاء عثروا على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C" تحطمت في قطاع كواخاريتو في إقليم كريستوبال روخاس.ولم يبق أحد على قيد الحياة.ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص واتجهت إلى مطار كاراكاس".وتؤكد معلومات خدمة "Flightradar" هذه المعلومات أيضا، ومفادها أن الطائرة بهذا العدد كانت في الجو لمدة 29 دقيقة قبل فقدان السرعة والارتفاع في المنطقة المذكورة.وكان بين القتلى فردان للطاقم و4 ركاب بمن فيهم رئيس نادي كرة القدم "Estudiantes de Mérida"، كريستيان توني.المصدر: نوفوستي

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