مصر.. جدل عبدالله الشريف وأحمد العوضي يثير تفاعلا وأمين

2022/06/23 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الجدل بين اليوتوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف والممثل المصري، أحمد العوضي.

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