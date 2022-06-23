عالمياَ.. اسعار النفط توسع خسائرها في تعاملات اليوم

2022/06/23 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط 2 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائر اليوم السابق إذ يخشى المستثمرون من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ركود وضعف الطلب على الوقود.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.79 دولارا أو 2.62 بالمئة إلى 103.41 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:31 بتوقيت […]

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اسعار النفط توسع خسائرها في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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