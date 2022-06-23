سلالتان من “أوميكرون” تراوغان اللقاح والمناعة الطبيعية

2022/06/23 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات جديدة أن سلالتين فرعيتين من المتحور “أوميكرون” تستطيعان مراوغة الأجسام المضادة، لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا أو تلقوا التلقيح الكامل.وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن البيانات الجديدة التي نشرها مركز صحي بجامعة هارفارد تظهر أن اللقاح لا يزال يوفر حماية كبيرة في مواجهة المرض الشديد، الناجم عن […]

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