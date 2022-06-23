المحافظة على البيئة تتطلب ذلك : قريباً شاحن -عالمي- واحد لكل الأجهزة الإلكترونية - بوياسمين خولى

2022/06/23 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوياسمين_خولى سيكون من الممكن قريبًا استخدام كابل واحد فقط لشحن الهواتف الذكية وأجهزة القراءة الإلكترونية - القارئات الإلكترونية - أو حتى سماعات الرأس اللاسلكية ، مهما كانت علامتها التجارية.



وقد أبرمت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفاقية مؤقتة لهذا الغرض، والتي أعلن عنها في 7 يونيو2021.يجب أن تكون الهواتف الذكية ، وكذلك الأجهزة اللوحية - tablettes - والقارئات الإل ......





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