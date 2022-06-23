مصادر تكشف تفاصيل من لقاء شقيق ولي عهد السعودية بمسؤولين أمريكيين

2022/06/23 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان - شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة بايدن أنه سعيد بعودة العلاقات الأمريكية السعودية إلى مسارها الصحيح،

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