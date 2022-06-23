بريطانيا تكتشف فيروسا خطيرا في مجاري لندن وتعلن حالة الطوارئ

2022/06/23 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الصحة العامة البريطانية (UKHSA) حالة الطوارئ الوطنية يوم الأربعاء، بعد العثور على فيروس شلل الأطفال في مجاري لندن.ويقول التقرير أنه تم اكتشاف العديد من فيروسات شلل الأطفال المترابطة بين فبراير ومايو، في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية بيكتون في لندن.وقد تمت الإشارة إلى آثار الفيروس هذه باسم […]

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