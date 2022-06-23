أميركا.. مقتل 6 بتحطم هليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام

2022/06/23 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية، تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت، رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوغان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17، وكانت […]

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مقتل 6 بتحطم هليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام أولاً على ايرث نيوز.

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