تراجع اسعار النفط 2 %.. خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل

2022/06/23 | 08:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط 2 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائر اليوم السابق إذ يخشى المستثمرون من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ركود وضعف الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.79 دولارا أو 2.62 بالمئة إلى 103.41 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.52 دولاراً أو 2.32 بالمئة إلى 109.16 دولارات للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3٪ يوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو ايار.

ويواصل المستثمرون تقييم مدى قلقهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى الركود بينما يحاولون كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيوريتيز كو ليمتد "ظلت أسواق النفط تحت الضغط حيث كان المستثمرون قلقين من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيعطل التعافي الاقتصادي ويضعف الطلب على الوقود."

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس لتمرير تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار الضخ القياسية وتوفير إغاثة مؤقتة للعائلات الأمريكية هذا الصيف.

وقال سايتو من فوجيتومي: "الأخبار عززت بشكل مؤقت أسعار المنتجات النفطية، لكن تبين لاحقًا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين ، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة، مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب.

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