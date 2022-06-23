خشان يكشف عن فساد في وزارة الشباب ويؤكد: درجال “لطخ يده بدم المچاتيل”

2022/06/23 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الخميس، عن وجود فساد في وزارة الشباب والرياضة، فيما اكد انها قامت بالتنازل عن قطعة ارض لاتملكها الى شركة يملكها أحد أشقاء عضو سابق باحد مجالس المحافظات.وكتب خشان في تدوينه عبر فيسبوك، وتابعتها ايرث نيوز، قائلا إن “وزارة الشباب تلعب لعبة لن أقول أصفها بالوصف الذي […]

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