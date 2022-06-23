الخليفي يُشعل حماس جمهور باريس بتصريحٍ عن ميسي

2022/06/23 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن الموسم المُقبل سيشهد ظهور النسخة الأفضل من نجم الفريق ليونيل ميسي.وكان ميسي قد أنهى علاقته بناديه التاريخي في أغسطس الماضي قبل أن ينتقل بعدها بأيامٍ لنادي باريس سان جيرمان، ولايزال الجمهور الباريسي يُمني نفسه بمُساهمة أقوى للنجم الأرجنتيني.ولعب ميسي مع باريس سان […]

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