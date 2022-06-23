روسيا تسيطر على موقعين في “المدينة التوأم” شرقي أوكرانيا

2022/06/23 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن حاكم منطقة لوغانسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على موقعين جنوب مدينة ليسيتشانسك، المدينة التوأم لسيفيرودونيتسك، حيث تجري معارك طاحنة منذ أسابيع.وقال سيرغي غيداي إن القوات الروسية سيطرت على موقعي لوسكوتيفكا وراي-أولكساندريفكا جنوب ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.ولم يقدم المسؤول الأوكراني مزيدا من التفاصيل، لكنه أكد […]

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