2022/06/23 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينقل لكم مراسل CNN، سام كيلي، المشهد من خاركيف بأوكرانيا، حيث تقول قوات الدفاع الأوكرانية إن روسيا تستعد لشن هجوم جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور جديدة تظهر نوايا روسيا وخططها لخاركيف.. وهذا ما قاله قائد أوكراني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور جديدة تظهر نوايا روسيا وخططها لخاركيف.. وهذا ما قاله قائد أوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).