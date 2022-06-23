هل سيكون البرلمان الفيصل لتمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية؟

2022/06/23 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، ان حزبه والاتحاد الوطني سيقدم كل منهما مرشح لرئاسة الجمهورية من اجل التصويت عليه داخل البرلمان، لافتا الى ان رئيس الجمهورية لن يمرر بمعزل عن الديمقراطي الذي قد يعود الة الثلث المعطل في حال لم تجرِ الأمور بالاتجاه الصحيح.وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان […]

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