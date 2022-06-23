هيئة الحج : لم نحصل على اية زيادة بعدد الحجاج

2022/06/23 | 09:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، انها لم تحصل لغاية الآن على اية زيادة بعدد الحجاج.

وقالت الهيئة في بيان:” ان حصة العراق البالغة 15252 حاجا وحاجة، باقية لحد الآن ولم نحصل على اية زيادة باعداد الحجاج من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي”.

واضافت، انها اعلمت المواطنين الفائزين بالقرعة بمراجعة مكاتبها لتثبيت اسمائهم كاجراء احترازي في حالة الحصول على الزيادة لضيق الوقت، من اجل اكمال اجراءاتهم بالسرعة الممكنة .

ولفتت الى انه “في حال وجود (فيز) الحج من السفارة السعودية التي تمنحها للشخصيات السياسية كمقاعد (مجاملة) ، هي خارج حصة العراق وليست تحت مظلتها”.

وابدت الهيئة، استعدادها التام لاستيعاب اي عدد تمنحه السلطات السعودية كزيادة على حصة الحجاج الحالية، مؤكدة انها ستوفر جميع الخدمات اللازمة من سكن ونقل واطعام في وقت قياسي ومناسب.

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