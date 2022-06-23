الإعلان عن تجهيز المرور باللوحات الرقمية الإنكليزية

2022/06/23 | 09:29 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديريَّة المرور العامة، الخميس، عن اتفاقها مع الشركة الألمانية التي تعاقدت معها لإنشاء مشروع لطبع لوحات المركبات، على أن تزود الأخيرة المديرية باللوحات الحديثة باللغة الإنكليزية، ولحين الانتهاء من مشروع المعمل.

وقال مدير قسم التخطيط في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد نهاد حميد إن “صندوق الشهداء في الوزارة كان قد تعاقد مع الشركة الألمانية لإنشاء معمل لصالحها سيختص بطبع اللوحات الرقمية باللغة الإنكليزية للمركبات”.

وأضاف حميد، أن “ذلك سيوفر الأموال ويختصر الوقت الذي يستغرقه طبع اللوحات خارج البلاد”.

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