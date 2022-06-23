2022/06/23 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل شخص بمشاجرة جنوبي بغداد واعتقال 4 من المتسببين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/23 | 09:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص بمشاجرة جنوبي بغداد واعتقال 4 من المتسببين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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