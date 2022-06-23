ألاتشاتي.. جوهرة مخفية لم يستكشفها السياح بعد في تركيا

2022/06/23 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب أن تفوتك مدينتي إزمير وأفسس في تركيا، ولكن على بعد مسافة قصيرة، هناك بلدة حققت نجاحًا كبيرًا مع الزوار، ألاتشاتي.يتدفق السياح الأتراك إلى هنا لقضاء إجازة مثالية، ويكتشف بقيتنا للتو هذه الجوهرة المخفية.مذيع CNN، ريتشارد كويست، يزور البلدة أثناء مهرجان الأعشاب المحلي في ألاتشاتي، و حمّامات مدينة باموكالي الحرارية.

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