2022/06/23 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخدمة الاتحادي يعلن تشكيل لجان لتثبيت المتعاقدين.

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