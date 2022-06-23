مظهر محمد صالح: الصين بحاجة للنفط العراقي حتى عام 2065

2022/06/23 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين تجاوز 40 مليار دولار سنوياً.

وقال صالح، في ندوة حضرتها "الاقتاصد نيوز" إن "العراق عانى من كل الشركات الاجنبية التي دخلت الى البلاد"، مبينا أن "تلك الشركات تدخل العراق بطريقة الكلفة وهي تشكل 40% من مجموع كلفة النشاط التي تتضمن مخاطر فنية وابتزازات".

وأضاف، أن "الاتفاقية الصينية جارية ومشروع المدارس يعتبر المرحلة الأولى من الاتفاقية ونأمل أن تكون الاتفاقات المقبلة بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية مباشرة".

وأوضح أن "الصين بحاجة الى النفط العراقي الى عام 2065 ، كما أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يتجاوز 40 مليار دولار سنويا".

وأشار الى أن "العراق يهدف الى تحقيق التنمةي في البلاد عبر الاستفادة من الخبرات الدولية ولا يريد حدوث أي صراع بين الشركات العظمى أو الدول الكبري على أراضيه".

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