جامعة بابل: 109 طلاب أجانب تقدموا للمنحة الدولية

2022/06/23 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن جامعة بابل، الخميس، أن عدد المتقدمين من الطلبة الأجانب للمنح الدراسيَّة الدوليَّة التي أطلقتها الجامعة لإكمال دراساتهم الجامعية الأولية والعليا بلغ 109 متقدمين، من أصل 299 منحة ممولة بالكامل أطلقتها الجامعة مطلع شهر نيسان الماضي.وقال مدير البعثات والعلاقات في الجامعة ليث علي عبد الرحيم العنزي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت […]

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