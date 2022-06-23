2022/06/23 | 09:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0qFLphU92ts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : يجب أن يستقل القضاء بشكل تام دون تقييده بمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : يجب أن يستقل القضاء بشكل تام دون تقييده بمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).