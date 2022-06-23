اصابة 4 مقاتلين من الحشد بتفجير استهدف عجلتهم في جرف النصر

2022/06/23 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإصابة 4 مقاتلين من الحشد بتفجير استهدف عجلتهم في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “عبوة ناسفة انفجرت عند مرور عجلة كان يستقلها عدد من مقاتلي الحشد الشعبي في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل”.واضاف المصدر ان “الانفجار ادى الى اصابة اربعة مقاتلين […]

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