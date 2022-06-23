الاتحاد الوطني يؤيد تشكيل حكومة خدمية.. ويدعو الاطار لـ

2022/06/23 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الاربعاء، تأييد حزبه لتشكيل حكومة خدمية تشارك فيها جميع القوى السياسية.

وقال كاكائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بمرحلة حرجة خصوصا بعد انسحاب الكتلة الصدرية لذلك فإن الدور الأكبر يقع على عاتق الاطار التنسيقي لتبني مبادرة وحوار شامل مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة قوية في المرحلة المقبلة".

واضاف، أنه "يتوجب على الكتل الشيعية الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وكذلك اتفاق الكرد على مرشح حزب الاتحاد برهم صالح والذهاب بعدها الى الاستحقاقات الدستورية".

يشار إلى أن اجتماعا عقد في بغداد قبل يومين ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة و الاطار التنسيقي، لمناقشة الازمة السياسية وحسم تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.

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