الديمقراطي يرهن تحالفه مع الاطار التنسيقي بـ 6 شروط.. بينها النفط وبرهم صالح

2022/06/23 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن أبرز شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني للحوار مع الإطار التنسيقي والقبول بالمشاركة بالحكومة الجديدة.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، إن "شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني تتمثل في عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمنع تصدير نفط إقليم كردستان".وأضاف أن "الشروط الأخرى تتمثل في عدم القبول بترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، فضلا عن الاستمرار بإرسال الحصة الشهرية المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم والبالغة 200 مليار دينار".

هذا وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد حدد في وقت سابق، 3 شروط للاشتراك بالحكومة الاتحادية الجديدة.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان فيان صبري في تغريدة تابعها (بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيشترك بالحكومة في الحكومة الاتحادية المقبلة اذا التزمت الاطراف السياسية بالمبادئ الثلاثة “التوافق”، و "الشراكة"، و "التوازن".

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