ذي قار.. رجل يقتل شقيقته بعد اكتشافه انها متزوجة من شخصين اثنين في آن واحد!

2022/06/23 | 10:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل امرأة على يد شقيقها شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، ان “رجلاً في الخمسينات من عمره أقدم على قتل شقيقته ذات المواليد السبعينية طعناً بسكين حادة بأحدى مناطق قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار”.

وبين المصدر، ان ” سبب قتل المرأة يعود لاكتشاف شقيقها الزواج بشخصين اثنين في آن واحد”، لافتا إلى أن “أحد زوجيها من مواليد العام 1947”.

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