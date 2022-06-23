العمل تنتظر تعليمات المالية لإطلاق الدفعة الثامنة من الإعانات

2022/06/23 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، أنها تنتظر تعليمات وزارة المالية لإطلاق الدفعة الثامنة من الإعانات التي يبلغ أعداد المستفيدين الجدد منها 300 ألف أسرة.وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد محمود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة تعمل على إنصاف هذه الفئة وإطلاق الدفعة الثامنة […]

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