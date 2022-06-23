أسعار النفط تسجل هبوطا حادا جديدا

2022/06/23 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هبطت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة، الخميس، وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود.وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل.وأثناء الجلسة سجل خام […]

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