المرور تنوه عن قطع طريق حيوي وسط العاصمة بغداد

2022/06/23 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن قطع طريق حيوي وسط العاصمة بغداد يوم غد الجمعة.وذكر بيان لمديرية المرور العامة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بطلب من امانة بغداد سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع المثنى باتجاه جسر ملعب الشعب باتجاه تقاطع الطوارئ (مستشفى الواسطي) ذهابا وايابا يوم غد الجمعة المصادف ٢٤ […]

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