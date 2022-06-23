ما هي فوائد عسل السدر؟

2022/06/23 | 10:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد عسل السدر على التخفيف من حمى التيفوئيد.

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