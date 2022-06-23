شاهد بالفيديو.. هذا ما سيحققه مصطفى الكاظمي عند لقاءه بـ بايدن في السعودية!

2022/06/23 | 10:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2is1yiw3aKI

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