حتى لو كان خافتا.. أضرار صحية خطيرة للنوم في الضوء

2022/06/23 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن التعرض لأي ضوء حتى الخافت أثناء النوم يزيد من مخاطر حدوث مشكلات صحية خطيرة لدى كبار السن.

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