2022/06/23 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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انتشرت قوة من الجيش العراقي، اليوم الخميس، عند محطات الوقود في محافظة ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على "البحارة".
واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، الجيش العراقي متمركزا عند محطات الوقود في الخالص بمحافظة ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني عند محطات الوقود في ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على 'البحارة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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