انتشار أمني‬ عند محطات الوقود في ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على 'البحارة'‬

2022/06/23 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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انتشرت قوة من الجيش العراقي، اليوم الخميس، عند محطات الوقود في محافظة ديالى لتنظيم التوزيع والسيطرة على "البحارة"‬.

واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، الجيش العراقي متمركزا عند محطات الوقود في الخالص بمحافظة ديالى.

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