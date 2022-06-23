المرور تنوه لقطع طريق تقاطع المثنى باتجاه ملعب الشعب وسط بغداد

2022/06/23 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

مديرية المرور العامة ، اليوم الخميس، قطع الطريق المؤدي من تقاطع المثنى باتجاه جسر ملعب الشعب باتجاه تقاطع الطوارئ (مستشفى الواسطي) ذهابا وايابا يوم غد الجمعة، في الساعة السادسة صباحا.

وقال بيان للمديرية (تلقته (بغداد اليوم)، ان "قطع الطريق جاء بطلب من امانة بغداد، وذلك لاغراض اكساء الطريق".

ودعت المديرية "سائقي المركبات اتخاذ الطرق البديلة".

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