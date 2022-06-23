التجارة تعلن البيع المباشر لمادتين بأسعار تنافسية اعتباراًُ من الاحد القادم

2022/06/23 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن بيع مباشر لمادتي الطحين الصفر علامة داس وحليب دوفيلاك الفرنسي وباسعار تنافسية اعتبارا من الاحد القادم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية استئناف البيع المباشر لمادتي الطحين الصفر علامة داس وحليب دوفيلاك الفرنسي".

واضافت أن "البيع يكون عن طريق الوكلاء والمواطنين بطريقة البيع المباشر وباسعار تنافسية تصل الى 50٪ من سعر السوق".

واشارت الوزارة في بيانها الى ان "بيع المادتين سيكون اعتبارا من يوم الاحد القادم السادس والعشرون من شهر حزيران في جميع مواقع وفروع الشركة بالتزامن مع بدء عمليات القطع لمفردات السلة الغذائية للوجبة الخامسة لعام 2022".

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