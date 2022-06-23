2022/06/23 | 10:52 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يقطعون الطريق المؤدي من سوق الشيوخ الى كرمة بني سعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/23 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون الطريق المؤدي من سوق الشيوخ الى كرمة بني سعيد ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون الطريق المؤدي من سوق الشيوخ الى كرمة بني سعيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).