الجولة 37 تستكمل اليوم بإقامة أربع مباريات

2022/06/23 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل مباريات الجولة 37 “قبل الأخيرة” من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الخميس، بإقامة أربع مباريات في بغداد والسليمانية والنجف والبصرة.وفي اولى المباريات، سيواجه نوروز ضيفه أربيل على ملعب الجامعة في محافظة السليمانية، فيما يلاعب النجف فريق الشرطة على ملعب النجف الدولي.وتستكمل المباريات بمواجهة نفط البصرة ونفط ميسان على ملعب الفيحاء […]

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