التصنيع الحربي: نواظير محلية ستدعم الأجهزة الأمنية

2022/06/23 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد سليم

تصوير- حسين عمار

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، عن إعداد خطة لتطوير الإنتاج العسكري، وفيما كشفت عن منتجاتها العسكرية والمدنية، أشارت إلى أن منتجاتها المدنية تخدم ثلاثة قطاعات.

وقال مدير مصنع الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية التابعة للهيئة، محمد ثابت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منتجات الشركة تقسم إلى نوعين وهي مدنية وعسكرية"، مبيناً أن "المنتجات المدنية تنتج معظمها في مصانع الشهيد وتكون عبارة عن مواد نحاسية وسبائكية".

وأضاف ثابت، أن "المنتجات النحاسية هي عبارة عن أنابيب وقضبان وأسلاك وأشرطة وصفائح نحاسية ومجموعة اقراص، فضلاً عن إنتاج قناني الغاز ومقاطع الأنابيب الحديد والبراميل الحديد وبقية المنتجات الأخرى"، لافتاً إلى أن "الجهة المستفيدة من الصناعات المدنية هي وزارتي الصناعة والكهرباء والقطاع الخاص".

وأشار إلى أنه "تم إعداد خطة طموحة لتطوير الإنتاج العسكري لتلبية متطلبات القوات الأمنية من الطائرات المسيرة والمسدسات والنواظير التي تنتج في مصنع ابن الهيثم وبقية المصانع الأخرى".

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