كتلة نيابية: تصريحات بومبيو تستدعي عقد جلسة استثنائية باستضافة الكاظمي

2022/06/23 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت كتلة بلادي النيابية, الخميس , أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تستدعي وقفة جادة من قبل البرلمان وبالأخص لجنة الامن والدفاع النيابية , داعية الى عقد جلسة استثنائية واستضافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي فيها.وقالت رئيس الكتلة زهرة البجاري في تصريح لـ / المعلومة / […]

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