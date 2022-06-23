2022/06/23 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الخميس، بتحولي موظفي الاجور في المحافظة الى عقود.

ظهرت المقالة المثنى: المحافظ يوجه بتحويل موظفي الاجور الى عقود (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى: المحافظ يوجه بتحويل موظفي الاجور الى عقود (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى: المحافظ يوجه بتحويل موظفي الاجور الى عقود (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).